Yozgat'ta kamyon, 8 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü...
Yozgat'ta, freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, yol kenarında park halinde ve kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Hastane Kavşağı'nda sabah saatlerinde, freninin boşaldığı öne sürülen İ.K. idaresindeki 51 ADB 088 plakalı kamyon, park halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kamyon, 8 araca çarpıp, refüje çıkarak durdu. Kazada kamyon şoförü İ.K. ile kırmızı ışıkta bekleyen araçlardaki S.K. ve T.Ü. yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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