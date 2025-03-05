Yozgat’ta kaybolan sınıf öğretmeni her yerde aranıyor

Yozgat’ta kendisinden dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’u bulmak için jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yozgat’ta kaybolan sınıf öğretmeni her yerde aranıyor
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:11

Yozgat’ın Doğankent ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Tanju Oğuz’dan dünden beri haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından harekete geçen ekipler, öğretmenin otomobilinin Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde terk edilmiş halde bulunduğunu belirledi.

Jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip, bölgede arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara iz takip köpek timleri ve dron desteği de sağlanıyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öğretmenimiz Tanju Oğuz’un bulunması için tüm ekiplerimiz seferber oldu. Arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor” dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Yozgat #öğretmen

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