YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
YSK, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanacakların seçmen kaydı sorgulamalarını nasıl ve nereden yapacakları konusunda bir duyuru yayımladı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi uyarınca süreç devam ediyor.
Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.
Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.
OY KULLANILACAK SANDIK NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
YSK'den yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.
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