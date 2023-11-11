'Yüksek sesli müzik' tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:02

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:02

Hızırtepe Yeni Camii önünde, dün akşam saatlerinde B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana’yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana’ya saldırdı. Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.