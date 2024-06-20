Yüksekova'da erkek dehşeti... Önce kadını vurdu sonra intihar etti!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde silahla vurulmuş halde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İddiaya göre, kadını silahla öldüren erkek daha sonra intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:29
Yüksekova'da erkek dehşeti... Önce kadını vurdu sonra intihar etti!
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Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 

Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı. 

Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.


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