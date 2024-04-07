Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yunan adalarına kapıda vize başladı

07 Nisan 2024 Pazar

Bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları için yurtdışı seyehatleri oldukça zorlaştı. Pek çok yurttaş Avrupa ülkelerinden vize alamadığından yakınıyor. Hal böyle olunca yurttaşlar tatil rotalarını vize istemeyen ülkelere çeviriyor. Komşumuz Yunanistan da ne yazık ki Türk vatandaşlarından vize istiyor. Bu sebepten pek çok Türk turist burnumuzun dibindeki Yunan adalarına gidemiyordu. 

YUNAN ADALARINA  EKSPRES VİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina’da görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize" uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. 10 Yunan adası olarak planlanan kapıda vize uygulaması şimdilik 5 ada ile başladı. İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına 30 Mart itibarıyla kapıda vize uygulaması ile giriliyor.

Her bir ada için ayrı ayrı vize almanız gerekiyor. Vize ücreti ise 60 Euro.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Yunan adalarına feribot bileti ise gidiş- dönüş 35 Euro'dan başlıyor. Fiyatlar adalara göre değişiklik gösteriyor.

Diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılması bekleniyor.

Türkiye'de otel ve restoran fiyatlarının günden güne artması ile beraber Yunan adalarının Türk ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi şaşırtıcı olmayacak. Bu ilginin ne boyutta olduğunu Ramazan Bayramı'nda göreceğiz.


yunan adaları kapıda vize

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yunan adalarına kapıda vize başladı 7 Nisan 2024
Mavi ve yeşilin buluşma noktası: Heybeliada 31 Mart 2024
İstanbul'da şehirden uzak bir gün 30 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Cumhuriyet
Cumhuriyet ‘Ben bildiğimi yaparım’ - Ahmet Arpad
Özdemir İnce
Özdemir İnce İster anla ister anlama
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Müze Gazhane diye olağanüstü bir yer
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Ramazanda bir ay boyunca kapatılan yemekhaneler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kibir ve kir
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Merkez Bankası’nın ucu yanık mektubu
Zeynep Oral
Zeynep Oral Sanatçı gözüyle yüreğiyle ‘Dünya Hali’
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Alay ettiler...
Ahmet Tan
Ahmet Tan At binenin
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 31 Mart’ın bahsi
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Fenerbahçe, Süper Kupa derbisine U19 takımıyla çıkacak: En tarihi final

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'

CHP'den 'Hatay' açıklaması: '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...

Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...
Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! İşte oğlunun ismi…

Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! İşte oğlunun ismi…
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Gezgin arıcıların rotası şaştı! İşte nedenleri…

Gezgin arıcıların rotası şaştı! İşte nedenleri…