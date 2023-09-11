Yunanistan’a kaçıyorlardı: Yakalandılar!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:12

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:12

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyası bulunan 13 şüpheli ile yine aynı suçtan yakalama kararı olan 4 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.