Yunanistan’a kaçıyorlardı: Yakalandılar!

Edirne'de 17 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken jandarmaya yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:12
Yunanistan’a kaçıyorlardı: Yakalandılar!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. 

Ekipler, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyası bulunan 13 şüpheli ile yine aynı suçtan yakalama kararı olan 4 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı. 

Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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