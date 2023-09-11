Yunanistan’a kaçıyorlardı: Yakalandılar!
Edirne'de 17 terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken jandarmaya yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyası bulunan 13 şüpheli ile yine aynı suçtan yakalama kararı olan 4 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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