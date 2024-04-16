Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı
Yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK, birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
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