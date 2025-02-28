Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: PKK şüphelisi hakkında tutuklama kararı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.H., tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi A.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: #Operasyon #pkk #Terör örgütü #yasak bölge
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