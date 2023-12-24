Yüreğimiz yanıyor! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerin kimliği belli oldu

Yayınlanma: 24.12.2023 - 04:36

Güncelleme: 24.12.2023 - 05:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Bakan Güler'in yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Abdulkadir İyem

Şehit Piyade Uzman Çavuş: Ahmet Arslan

Şehit Piyada Sözleşmeli Er: Semih Yılmaz

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit İyem'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem'e acı haberi yetkililer ulaştırdı. Şehidin 8 kardeşten biri ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit İyem'in cenazesinin, Gaziantep'te toprağa verileceği belirtildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25), Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Evli ve bir çocuk sahibi Arslan'ın Agahefendi Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer, baba Sedat ve anne Esengül Arslan'a şehadet haberini verdi. Arslan ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağın girişine Türk bayrağı asıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da şehit evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SEMİH YILMAZ ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Yılmaz'ın Akkent Mahallesi'nde yaşayan babası Ramazan Yılmaz'a acı haberi yetkililer verdi. Haberin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın acı haberi, Mardin'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin acı haberi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine ulaştı. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haberin ulaştığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi. Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi. Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" paylaşımı yaptı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ENİS BUDAK ŞEHİT OLDU

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindekiler, Budak'ın, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası İkram Budak'a şehadet haberini verdi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için ailenin evine geldi. Vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Enes Budak'ın bekar olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.