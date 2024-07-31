Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 7 hükümlü tutuklandı
Edirne’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan ve jandarma tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 7 hükümlü, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ‘tabanca ile kasten yaralama’, ‘nitelikli yağma’, ‘uyuşturucu madde ticareti sağlama’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘tehdit’ gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 7 hükümlüyü, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalayarak, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 hükümlü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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