Yurt odasında dehşet! Çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:18

Güncelleme: 23.10.2024 - 07:18

Isparta Modernevler Mahallesi’nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ramazan K.’nin (25) kalmış olduğu oda içerisinde bulunan çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana geldi.

Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, “Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu” dedi.