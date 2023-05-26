Yurtdışında kullanılan oyların tamamı Ankara'ya getirildi
Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci Tur'u kapsamında yurtdışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.
ATO CONGRESIUM FUAR MERKEZİ'NE GETİRİLDİ
Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla saat 03.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi.
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.
Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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