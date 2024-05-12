Yurttaş çay alım fiyatına tepkili: AKP İl Başkanlığı önünde bir çuval çayı döktü!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 21:02

Güncelleme: 12.05.2024 - 21:10

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dün sosyal medya hesaplarından 19 TL olarak açıkladığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatına yönelik tepkiler devam ediyor.

Rizeli üretici Osman Delihasan, bir çuval çayını Rize AKP İl Başkanlığı önüne dökerek açıklanan fiyatı protesto etti. Osman Delihasan, şunları söyledi:

“Devlet yönetimi ciddiyet ister. Hafta sonu sosyal medya da çay fiyatı açıklanmaz. Bunu bir Rizeli gelenek olarak bu şekilde hiçbir zaman görmemiştir. Bunu Rizeli’ye hakaret olarak, çay üreticisine hakaret olarak görüyorum. Çay fiyatını kabul etmiyorum. Çayımıza ve Rizemize yapılan yaş çay açıklama şeklini, yerini bir çay üreticisi olarak kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu olayı düzeltmesini bekliyoruz. Geçen sene aldığımız ekmeği bu sene almak istiyoruz. Biz 30 sene önce bir kilo yaş çayla bir kilo zeytin almak değil, bir yıl önce aldığımız ekmeği geri istiyoruz. Bunun karşılığında da temsili olarak Rize AKP önünde bir bez çayımı dökmek istiyorum ve bu olayı protesto ediyorum.”

Rizeli çay üreticileri ise tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“FİYAT ÇOK AZ OLDU”

Fatma Kayış: “Öyle bir fiyat yok. Aklını başına toplasın, alışveriş yapamıyorum çoluk çocuk aç, oğlum kanserden hastaneye yatıyor. Emekliler çok iyi yaptılar ona. Çayın kararını, hakkını versin, bizim gönlümüzde kazansın. Ama vermezse asla yok. Ne kadar verdi? Verdiği 2 lira, 2 lira yesin kendi bakalım doyacak mı? Gidiyoruz markete bir şey alamıyoruz. Patatesleri bile dünyanın parasına satıyorlar. Allahtan korksunlar.”

Bir kadın üretici: “Yazık günah değmez, gerçekten fiyat az oldu, biraz daha fazla olabilirdi. Eziyeti çok fazla çünkü.”

Salik Çakır: “Fiyat olarak biraz az oldu, en az 20 TL olması lazımdı. Bir kilo patates 25 TL. Soğanın kilosu 20 TL vatandaşı aldılar oynamaya.”

“CUMHURBAŞKANI ÇOK AZ FİYAT VERDİ”

Bir başka üretici: “Çay fiyatı az. Bunun emeği çok, eziyeti çok, bu yağmurda millet hep çaylıklara girmiş ama bu ne 17 bin TL desteklemesiyle birlikte 19 TL yazık günah yani. Yevmiye 2 bin TL istiyorlar. Bunun makasıdır, eziyeti çok, fiyat az. Domates 40 TL, patlıcan 25 TL geçim zorlaştı. Cumhurbaşkanı çok az verdi.”

Yüksel Fener: “Gerçek enflasyon yüzde 160’larda dolanıyorsa bizde o şekilde çaya taban fiyat istiyoruz. Protesto ediyoruz bu fiyatı, kabullenmiyoruz. Gerekirse eyleme geçeceğiz.”