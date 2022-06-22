Yurttaş ekonomik krizi ‘huni’ ile protesto etti!
Ordu’da Onur Güngör isimli bir yurttaş, zamlara ve hayat pahalılığına karşı hunili eyleme başladı. Cumhuriyet’e konuşan Güngör, “Yöneticilere her şeyin yolunda olmadığını anlatmaya çalışıyorum” dedi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Onur Güngör, iğneden ipliğe gelen zamlara, hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek için 21 Haziran’da Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda kafasında huni, elinde kitabıyla ve çıplak ayakla eylem başlattı.
Eylemde Güngör, “Eşim ve ben 15 saat çalışıyoruz, geçinemiyoruz” yazılı döviz açtı. Güngör’ün eylemde “fasfakir” ve “zam” yazılı huniler taktığı görüldü.
Konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Onur Güngör, “Huni şuan ki ruh halimizi ortaya koyuyor. Kitap da bu tür eylemlere şiddet yakıştırması yapanlara barışçıl bir eylem olduğunu anlatıyor. Tepki göstermeyince her şey yolunda zanneden yöneticilere yaptığım eylemle her şeyin yolunda olmadığını anlatmaya çalışıyorum” dedi.
Güngör, açıklamasının devamında şöyle konuştu:
“Olaya ironik bir şekilde yaklaşırsak etkisi daha fazla olabilir. Belki sesimizi daha fazla duyurabiliriz diye başladık ama kafasına huni takabilecek özgüvende kaç kişi çıkar onu biliyorum.”
Güngör daha önce de siyanürle altın ayrıştırma yöntemine ve doğa katliamlarına dikkat çekmek için çıplak ayakla kitap okuma eylemi yapmıştı.
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