Yurttaş isyan etti TRT yayını kesti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle sesini duyurmak isteyen bir yurttaşın yayına girmesi üzerine TRT bağlantıyı kesti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:53
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören yurttaşlar, arama-kurtarma çalışmalarının geç başladığı iddiasıyla yetkililere tepki gösteriyor.

Yurttaşlar, bölgeden yayın yapan televizyon kanallarından seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen yayıncı kuruluşların, yurttaşların tepkisini görmezden gelmesi dikkat çekiyor.

"YAPAYALNIZ BIRAKTIKLARI İÇİN MEMNUNLAR MI?"

Kahramanmaraş'taki gelişmeleri aktaran TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu'nun yayınına aniden giren bir yurttaş, çalışmaların geç başladığını söyleyince kanalın yayını kestiği kaydedildi.

Bir depremzedenin, "50 saat boyunca burayı yapayalnız bıraktıkları için memnunlar mı?" sözlerini sarf etmesi üzerine TRT yayını kesti.

TRT muhabirinin canlı bağlantısı esnasında yurttaş, "50 saat boyunca burayı yapayalnız bıraktıkları için memnunlar mı? Sorar mısınız? Sorun onlara, söyleyin" ifadelerini kullandı ancak yayın apar topar kapatıldı.

 


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