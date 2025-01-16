Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:19

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren yurttaşlar Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

Saat 14.00'te başlayan mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem imamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP'li katılım sağladı.

"KAVGA ETTİĞİNİZ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİLDİR"

Kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Dört gündür gece demeden gündüz demeden yağmur demeden çamur demeden Beşiktaş Belediyesi'ndeyiz. Bugünde Türkiye’nin 1. partisinin Genel Başkanı Özgür Özel burada. Türkiye’nin dört bir yanından milletvekillerimiz burada. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanlarımız burada. İstanbul’un dört bir yanından siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri burada. Kadınlar, gençler, emekliler, emekçiler burada.

Kadim Anadolu toprakları tarihinin her döneminde büyük demokrasi mücadelelerine tanıklık etti. Bundan 101 yıl önce yurdun dört bir yanı işgal altındayken bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişken Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tam bağısız Türkiye ve demokrasi mücadelesi verdiler. Ve bize bu güzel Cumhuriyet’i armağan ettiler.

Buradan Silivri zindanına Prof. Dr. Ahmet Özer’e selam olsun. Demokrasi mücadelesinin kahramanları Tayfun Kahraman’a, Can Atalay’a ve Silivri zindanındaki bütün arkadaşlarımıza selam olsun.

31 Mart’tan bu yana kelimenin tam anlamıyla belediyelerimize bir savaş açtılar. Demokrasi darbeleriyle, gözaltılarla, silkelemelerle savaş açtılar. Buradan Ankara’daki bir avuç azınlığa sesleniyorum. Buradan Ankara’daki iktidar sahiplerine sesleniyorum. Kavga ettiğiniz CHP’li belediye başkanları değildir. Siz bizim belediye başkanlarımızın çocuk kreşlerine giden 3 yaşındaki çocuklarla kavga ediyorsunuz. Siz bizim belediye başkanlarımızın pazar desteği verdiği emeklilerle kavga ediyorsunuz. Siz bizim bizim belediye başkanlarımızın yurt verdiği, burs verdiği öğrencilerle kavga ediyorsunuz. Buradan siyasi iktidara sesleniyorum; ‘Bir iktidar ne zaman milletiyle kavga etmeye başlamışsa bu o iktidarın sonu olmuş demektir.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA BEŞİKTAŞ'TA

İstanbul'da gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için çok sayıda CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şöyle konuştu:

"İddianamenin hazırlanmamış olması yaklaşık 72 saattir gözaltında bulunan Rıza Başkan'a henüz hiçbir sorunun dahi sorulmamış olması hepimizi düşündürüyor, endişelendiriyor. CHP'li belediyeler üzerinde hukuk yoluyla bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Yukarıda konuştuk tüm belediyelerde onlarca müfettiş sürekli bir açık arar halde. Halkın oyuyla desteğiyle belediye başkanları görev yapıyor. Halka sosyal hizmetler başta olmak üzere çok önemli hizmetler yerine getiriyoruz. Bu yoksulluk, işsizlik yokluk ortamında insanlarımızın dertlerine çare üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda yapılacak iş değil bu. CHP'li tüm belediyeler tüm örgütümüz buna itiraz ediyor. Böyle bir süreç olmaz. O nedenle buradayız. Adalet istiyoruz gerçek anlamıyla adalet istiyoruz. Başkanımıza geçmiş olsun diyorum umuyorum görevine geri döner."

"HAK, HUKUK ADALET DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da, şunları kaydetti:

"Tabi ki her birimiz zor bir dönemde belediye başkanlığı yapıyoruz. Hem SGK borçlarıyla hem çeşitli baskılarla maalesef baş başayız. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bugün Beşiktaş'tayız. Belediye başkanımızın bir şafak operasyonuyla alınmasından dolayı buradayız. Hak, hukuk adalet demeye devam edeceğiz."

"RIZA BAŞKAN'IN YANINDAYIZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, şunları kaydetti:

"Bugün hep beraberiz çünkü biliyoruz ki siyaset yargı eliyle dizayn edilemez. İktidarın kötü gidişe kendi açısından engellemek açısından yargı eliyle dizayn etme derdine düşmüş. Varsa ortada bir sorun bir suç davet ile gidilebilecek insanların sabaha karşı operasyonla çağrılıyor olması zaten içine düştüğümüz durumun manidar olduğunun farkındayız. Biz bütün belediye başkanları olarak biliyoruz ki bizim artık bundan sonra hükümetle iktidarla değil yargıyla, adalet sistemiyle dizayna gidileceğinin farkındayız. Ama sonuçta biz halka hizmet etmekten, sosyal belediyeciliği hayata geçirmekten geri kalmayacağız. Rıza Başkan'ın yanındayız, biz biliyoruz ki Rıza Başkan bu işten alnının akıyla çıkacaktır."

"HİÇ KORKMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’a ve aynı zamanda CHP’li belediyelerin bir arada durduklarını gösterebilmek için geldik. Çünkü yapılmış olanlar, birer baskı hem de iş yapamama ve itibarsızlaştırmaya yönelik bir suikaste dönmeye başladı. O yüzden tüm bunlara karşı hep beraber, el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok daha kararlı, mücadele duygusuyla ve hiç korkmadan devam edeceğiz."

"HALKIN İRADESİNİ BOŞA ÇIKARTAN BU UYGULAMANIN KARŞISINDAYIZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, CHP'li belediye başkanlarının halkın iradesini boşa çıkaran uygulamaların karşısında olacağını belirterek, "Demokrasi yoluyla seçilen halkın iradesini boşa çıkartan bu uygulamanın tüm belediye başkanları olarak dimdik karşısındayız. Bugün Beşiktaş'ta olmamızın en büyük sebebi bu duruşumuzun birlikteliğimizin bir göstergesidir. Biz CHP ailesi olarak bu tip yasadışı olan uygulamaların hepsinin dimdik karşısında duracağız ve kol kola girerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağımızdan hiçbirimizin hiçbir şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

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