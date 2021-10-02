Yurttaşlardan Şahin Dağları için imza kampanyası

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Samsun’un Kavak ve Havza ilçe sınırları içinde yer alan Şahin Dağları’nda altın madeni arama çalışmalarına karşı imza kampanyası başlatıldı. Ağaç kesimlerine ve sondaj kuyularına tepki gösteren yurttaşlar, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Kanadalı Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye uzantısı TÜPGAG AŞ’nin Samsun’un Şahin Dağları’nda altın madeni arama çalışmaları, Kaz Dağları’nın beş katı büyüklüğündeki bir alanda devam ediyor. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, tepki olarak change.org’da imza kampanyası başlattı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 13 bin hektarlık alanda altın arama çalışmalarına yönelik sondaj çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

“Sondaj kuyularının açılmasının yanı sıra ağaç kesimi, yerleşim yerlerinin taşınması, siyanür kullanımı gibi faaliyetler var. Bu maden arama ruhsatı beş yıl süreyle alınmış. ÇED alınmasına gerek olmadığı söylenmiş. Bölgede 600 metre derine inecek şekilde 12 sondaj kuyusu açıldı. Altı tanesinde işletmeye değer miktarda altın olduğu söylenmekte. Onlar sessiz sedasız işlerini görürken biz yavaşça yok olan doğanın çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Farkındalık yaratmak maksadıyla herkese ulaşmak, insanları mücadeleye katmak ve ortak bir ses çıkarmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Şu an doğamız kendini tamir edebilir. Tek bir ağaç daha kaybetmek istemiyoruz.” l SAMSUN