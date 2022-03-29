Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
Antalya’da yurttaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yüksek kazançlı borsa yatırımı paylaşımında bulunup kazanç vaadi ile insanları dolandıran ve bu yöntemle 1 milyon TL kazanç elde eden 5 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurttaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, ele geçirdikleri hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazan vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep etti. Yüksek meblalağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyen şüpheliler, kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak yurttaşları dolandırdı.
1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Haberler
- Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı
- Antalya'da kuzu kavgası; 3 saatte ikna edildi!
- Antalya'da yaşayan Ukraynalılardan 'savaşa hayır' konvoyu
Video Haberler
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- '5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı'
- İzmir'de çirkin saldırı!
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Belçikalı kaleci lösemiye yenik düştü!
- Doha, konuklarına cazip gezi turları vadediyor
- Batarya ömrünü uzatmada yeni çağ
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Avrupa devlerinin Arda Güler savaşı!
- Valilikten 'sel' uyarısı
- Akdeniz ve Ege’de büyük tehlike!
- En büyük iletişim şirketlerinden biri hedef alındı
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- TÜSİAD Başkanı'ndan yoksulluk ve beyin göçü vurgusu