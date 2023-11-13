Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı: 2 saatte kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Mürsel Özdemir, 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:46
Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı: 2 saatte kurtarıldı
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Mürsel Özdemir, dün akşam saatlerinde Leleg Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ödemir, bir süre sonra yolunu kaybetti. Havanın kararması nedeniyle Özdemir, Dağbelen Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ihbarı ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri harekete geçti.

DURUMU İYİ

Ekipler, saat 01.30 sıralarında Mürsel Özdemir ile temas kurdu. Ekipler, durumu iyi olduğu belirtilen Özdemir'i 2 saatlik çalışma ile kurtardı.


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