Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

03 Haziran 2022 Cuma, 13:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel hayatını kaybetti.

23 Mayıs'ta oğlunun sağlık durumunun ağırlaştığını yazan Yerkel, Twitter’da bugün yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerkel, paylaşımda “Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…” ifadelerini kullandı.

Minik kuzumuz Emir Zahit’in durumu çok ağırlaştı. Dualarınızı bizden esirgemeyin… — YusufYerkel (@YusufYerkel) May 23, 2022

Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel de "Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit’imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…" dedi.

Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit’imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti… — sümeyra keleş yerkel (@sumeyrayerkel) June 3, 2022

Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir yurttaşı tekmelemesiyle gündeme gelen Yusuf Yerkel bir süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.