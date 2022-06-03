Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel hayatını kaybetti.
23 Mayıs'ta oğlunun sağlık durumunun ağırlaştığını yazan Yerkel, Twitter’da bugün yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yerkel, paylaşımda “Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…” ifadelerini kullandı.
Minik kuzumuz Emir Zahit’in durumu çok ağırlaştı. Dualarınızı bizden esirgemeyin…— YusufYerkel (@YusufYerkel) May 23, 2022
Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel de "Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit’imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…" dedi.
Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit’imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…— sümeyra keleş yerkel (@sumeyrayerkel) June 3, 2022
Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir yurttaşı tekmelemesiyle gündeme gelen Yusuf Yerkel bir süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.
Video Haberler
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu