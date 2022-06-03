Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Frankfurt Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 13:28
Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel hayatını kaybetti.

23 Mayıs'ta oğlunun sağlık durumunun ağırlaştığını yazan Yerkel, Twitter’da bugün yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerkel, paylaşımda “Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…” ifadelerini kullandı.

Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel de  "Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit’imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…" dedi.

Manisa Soma'da 2014’te yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını protesto eden bir yurttaşı tekmelemesiyle gündeme gelen Yusuf Yerkel bir süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.


Yusuf Yerkel Yusuf Yerkel oğlu Soma maden faciası madenciye tekme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler