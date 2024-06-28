Yüzde 80 indirim kavgası: Saç saça, baş başa birbirlerine girdiler!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:57

Türkiye'deki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Ankara’daki bazı mağazalarda ise anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, rafları boşaltan vatandaşlara tepki gösteren bir kişi ise bazı müşterilerin mağazadan aldıkları ürünleri internetten satışa koyacaklarını iddia etti.