Yüzde 94 engele sahip Çağla Pektaş, yaşadıkları zorlukları anlattı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Milyonda bir görülen “cam kemik” hastası olan ve akülü sandalyeye bağımlı Çağla Pektaş (26) Türkiye’deki on binlerce engelliden biri. Pektaş, hayatın her alanında karşılarına engeller çıktığını, işe gidip gelirken veya gezerken çok zorladığını belirterek “Toplu taşımalara yoğunluktan dolayı binilmesi zaten imkânsız. Sokakta fiziki şartlarla, okulda-işte önyargılarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Asansöre binmek istiyorum, binemiyorum. Ya bozuk ya da eli ayağı tutanlar kullanıyor. Üstelik tersleniyoruz. Tiyatroya ve sinemaya gidelim dediğimde merdivenler çıkıyor karşımıza. Peki, soruyorum size, bizler neden özgür değiliz? Biz neden engelleniyoruz” dedi.

Sosyal medyada “Minnoş Gezgin” namlı Çağla Pektaş, yaşamda karşılaştıkları sorunları Cumhuriyet’e anlattı.

‘SOSYALLEŞEMİYORUZ’

Türkiye’de engellilerin sosyalleşemediğini dile getiren Pektaş, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 9.3 milyon engelli vatandaş bulunuyor. İstanbul’un nüfusunu 16 milyon olarak hesap edersek yüzde 12’si yaklaşık 2 milyon eder. Neredeyiz biz? Sokakta değil 2 milyon engelli, iki tanesini zor görürsünüz. Tekerlekli sandalyeli olduğumuz için imkânsızlıklardan dolayı sosyalleşemiyoruz, bu sebeple dışarıda iki tane engelliyi yan yana görmenin pek de mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Bizlerin dışarıya çıkabilmeleri için uygun ortam sağlanması gerekiyor” dedi.

Başından geçen bir olayı da aktaran Pektaş, “Kadıköy’de, Boğa heykelinin orada rampaya araba koyan adam için trafik polisi çağırdım diye tepki aldım. Soruyorum size rampamı kapatan adam mı suçlu yoksa tekerlekli sandalyeli bir kadının ‘özgürlüğünü’ istemesi mi suç? Ben 26 yaşımdayım ve yaşıtlarım gibi bir hayat istiyorum. Ben ve benim gibi hayata sahip arkadaşlarım engelli değil. Bizler engelleneniz” diye konuştu.