’Yüzde 98 engelli raporu’ olan yurttaşın bakım parası kesildi

07 Ekim 2022 Cuma, 17:16

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi’nde eşi ve 2 çocuğu ile ikamet eden Mustafa Bölükbaş adlı yurttaş, kimsenin yardımı olmadan su içmeye dahi kalkamıyor. Sağlık sorunları sebebiyle defalarca operasyon geçiren ve çeşitli tedaviler gören Bölükbaş, eşi İnci Bölükbaş’ın desteği ile hayata tutunuyor. Bölükbaş, 3 yıldır aldığı ve bir süre önce kesilen evde bakım yardımını geri almak istiyor.

"İYİLEŞEMEDİĞİM HALDE BAKIM PARASI KESİLDİ"

3 senedir devletten bakım desteği aldığını belirten Mustafa Bölükbaş, yatağa bağımlı bir hayat sürdüğünü söyleyerek kesilen yardımın devam etmesi için uğraştığını belirtti.

Bölükbaş, “8 seneden bu yana yüzde 98 engelliyim. Raporum da var. Ne yürüyebiliyorum ne yatağımda kalkıp da suyumu içebiliyorum. Şuanda hayatımı evde eşim olmadığı zaman idame ettiremiyorum. 3 senedir evde bakım aylığı alıyordum ve bu sene günüm bittiği için bu ücret kesildi. İyileşmediğim halde kesildi ve bu yardımın devamını istiyorum. Bakım maaşı evraklarını yeniletmek istediğimde 'su içebildiğimi, kendi başıma yaşayabildiğimi' söylediler ve ben de suyu birinin getirdiği zaman içebildiğimi söyledim. Elim kolum tutmuyor. Lavaboya gidemiyorum. Eşimin yardımıyla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" dedi.

"EMEKLİ OLMAM İÇİN YÜZDE 98'LİK RAPORU DİKKATE ALMIYORLAR"

Malulen emekli olma talebiyle SGK'ya başvuru yaptığını ancak yüzde 98 heyet raporuna rağmen olumsuz cevap geldiğini ifade eden Mustafa Bölükbaş, şunları söyledi:

"Ben hakkım olanı istiyorum. Eşimin bana bakması için verilen bu maaşı da geçtim ’en azından beni emekli yapın’ dedim. 3 bin küsur prim günüm ve 'çalışamaz' ibareli yüzde 98 raporum var ancak her defasında ret cevabı alıyorum. Ben en azından maaşa bağlanma istiyorum. Devletten toleranslı bir şey istemiyorum. Malulen emeklilik istiyorum” ifadelerini kullandı.

SGK yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.