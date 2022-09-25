Yüzlerce genç, 20. yıl coşkusuyla bir arada
Toplum Gönülleri Vakfı’nın (TOG) her yıl düzenlediği Gençlik Konseyi, bu yıl da 20. yıla özel olarak, 63 ilden yüzlerce gönüllü öğrencinin katılımıyla 22-25 Eylül’de İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampusu’nda (İPA) düzenlendi. Konseye Türkiye’nin her yerinden toplum gönüllüsü genç katıldı.
Konseyde gençlerin, ortak sorunlar etrafında toplanabilmeleri ve çözüm üretebilmeleri amaçlandı. Dün yapılan “Cümbüş Günü” programında bir araya gelen toplum gönüllüsü gençler, “İyi Örnek Projeler” oturumunda, yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini diğer toplum gönüllüsü üyelere anlattı.
300’e yakın gencin katılımıyla yaşama geçirilen gençlik buluşması “Cümbüş” adı verilen oturumla devam etti. Bu oturumda tüm gençler, standlarında bulunarak yaptıkları projeleri gelen katılımcılara ve gönüllülere sundu. Program gençlerin ve katılımcıların yer aldığı “Togx Konuşmaları” ile sona erdi.
TARKAN’A TEŞEKKÜR
Konseyde, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerinde konser veren ve gelirinin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka ile birlikte TOG’a bağışta bulunan Tarkan’a, bir video ile teşekkür edildi.
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