Yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Rönesans Rezidans’ın son bloğu da yıkıldı
Asrın felaketinde yüzlerce kişiye mezar olan Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın hasarlı olan B bloğu, ekipler tarafından başarılı bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans’ın A bloğu depremde yıkıldı.
Yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında yüzlerce kişi hayatını kaybetti, birçok kişinin ise izine rastlanmadı.
AYAKTA KALAN SON BLOK YIKILDI
Rezidansın ayakta kalan ve ağır hasar alan B bloğuysa ekiplerin çalışmasıyla yıkıldı. Rezidansın ayakta kalan bloğunun da yıkılmasıyla bölge tarlayı andırdı.
"B BLOĞUN BETON KALİTESI DAHA İYİ, A BLOK İSE KALIP ÇAKMA HATASINDAN DOLAYI YIKILMIŞ"
Yıkımın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Hüseyin Yeter, “Burası Hatay Antakya Ekinci Mahallesi’nde bulunan Rönesans Rezidans. Burada bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bizim operatörümüz kalan bloğun yıkımını yaptı. Önce makasla kolonları kesti daha sonra ekskavatör ile sallayıp binayı düşürdü. Başarılı bir yıkım oldu. Bu yıktığımız bloğun hasar almasının sebebi diğer bloğun üzerine devrilmesi. Biz de kalan bloğu başarılı bir şekilde yıktık. B bloğun beton kalitesi daha iyi. A blok ise kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış. Statik bir hata doğrusu, bunu gözlemledik” dedi.
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