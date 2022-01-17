Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin kendisini uyardığı, belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yaptığı iddia edilen şahıs, benzinle kendini yaktı. Çevredekiler tarafından su ile üzerindeki alevlerin söndürüldüğü ve her yeri yanan kömürcü, hiçbir şey olmamış gibi ayakta derdini anlatmaya çalıştı.
Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde S.E.’nin belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi.
Bir hafta sonra, S.E.’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Çevredekiler tarafından üzerini kaplayan alevler söndürülen S.E., bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı.
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