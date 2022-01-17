Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 20:23

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde S.E.’nin belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi.

Bir hafta sonra, S.E.’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler tarafından üzerini kaplayan alevler söndürülen S.E., bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı.