Zafer Havalimanı’nda 8 aylık zarar 4 milyon 650 bin Avro
Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'nın, yılın ilk 8 ayında 5 bin 725 yolcu taşıdığı ve havalimanını yapan şirkete devletin 4 milyon 650 bin Avro ödeme yapacağı ortaya çıktı.
Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda, şirkete verilen garanti yolcu sayısının yine tutmadı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yılın ilk 8 ayında 5 bin 725 yolcu kullandığını açıkladı.
Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılının ilk 8 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 5 bin 725 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının 878 bin 488 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 4 milyon 650 bin Avro ödeme yapacağını ifade etti.
AK Parti'nin Zafer Havalimanı'ndaki Yap-İşlet-Devret modeli soygun belgesi??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 15, 2021
2021 (ilk 8 ay)
Garanti edilen yolcu: 878.488
Gerçekleşen yolcu: 5.725
Uçmayan yolcu: 872.763
Hata payı: % 99
Garanti ödemesi: 4.650.822 Avro
Kaynak: Sayıştay, Cimer https://t.co/sKNqOGc06e pic.twitter.com/7WwXgUixYc
Yılın ilk yedi ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 2 bin 937 olmuştu. İlk yedi ay için ödenen miktar ise 4 milyon 60 bin Avro olmuştu.
YOLCU GARANTİSİ GEÇEN YIL DA TUTMAMIŞTI
Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yılda tutmamış ve sadece yaklaşık 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin Avro ödemesi yapılmıştı.
Havalimanı’nı 2016 yılında 86 bin, 2017 yılında 102 bin, 2018 yılında 99 bin, 2019 yılında 82 bin yolcu kullanmıştı.
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