Zafer Partililerin bekleyişi sürüyor: Zorla kapıyı açtılar, arbede yaşandı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Partililerin Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişi sürüyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifade verme işlemi tamamlandı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Özdağ, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zafer Partililerin ise Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişi sürüyor. Sahadan yansıyan görüntülere göre, partililer adliyede kapıyı zorla açarken arbede yaşandı.
Etiketler: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ
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