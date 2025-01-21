Zafer Partililerin bekleyişi sürüyor: Zorla kapıyı açtılar, arbede yaşandı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Partililerin Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişi sürüyor.

Zafer Partililerin bekleyişi sürüyor: Zorla kapıyı açtılar, arbede yaşandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 19:36

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifade verme işlemi tamamlandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Özdağ, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zafer Partililerin ise Çağlayan Adliyesi’ndeki bekleyişi sürüyor. Sahadan yansıyan görüntülere göre, partililer adliyede kapıyı zorla açarken arbede yaşandı.


Etiketler: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Zafer Partisi'nden dikkat çeken 'Ümit Özdağ' açıklaması: 'Dosya terör savcılığında'

Zafer Partisi'nden dikkat çeken 'Ümit Özdağ' açıklaması: 'Dosya terör savcılığında'
Zafer Partililer adliye önünde: Geniş güvenlik önlemi alındı

Zafer Partililer adliye önünde: Geniş güvenlik önlemi alındı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek için 'Vatan Emniyet' önünde toplanıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek için 'Vatan Emniyet' önünde toplanıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler