Zafer Partililer adliye önünde: Geniş güvenlik önlemi alındı
Zafer Partililer, gözaltına alınan genel başkanları için sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde toplanmaya başladı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan ve genişletilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması da eklenen soruşturma kapsamında dün Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alınarak gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi üzerindeki yerleşkesine götürülen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gün içerisinde İstanbul Adliyesi'ne getirilecek.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Zafer Partililer, genel başkanlarına destek olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanmaya başladı.
Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, adliyenin önü de polis barikatlarıyla kapatıldı.
Etiketler: #Ümit Özdağ #Zafer Partisi
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