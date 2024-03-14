Zafer Partisi'nin seçim çadırı yakılmıştı... 1 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:53

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zafer Partisi'nin seçim çadırının yakılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, çadırı yakan kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, çok sayıda suç kaydı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, şüphelinin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 12.03.2024 tarihi saat 22.45 sıralarında Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesinde bulunan, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yanması olayı ile ilgili olarak;

Yapılan kontrolde; seçim çadırının ön ve iç kısmının yandığı, gerçekleşen yangında çadırın içinde bulunan afişlerin yakıldığı, yangının çadırın içerisinden başladığı anlaşılmış şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Çalışmalarda; yangın öncesinde koyu giyinimli bir şahsın çadıra giriş yaptığı, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonrasında aynı şüpheli şahsın Rıhtım Caddesi’nden Kartal Meydanı’na doğru ilerlediği tespit edilmiş, bulgular sonucunda olayı gerçekleştirdiği anlaşılan D.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahsın tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.”