Zamlara o bile isyan etti: 'Bunun faturasını bize ödetme aga'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:11

Güncelleme: 26.07.2023 - 14:11

Art arda gelen zamlar daha önceki videolarında sık sık AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi destekleyen ve kendini siyaset uzmanı' olarak tanımlayan AKP trolünü bile isyan ettirdi.

Trol Abdurrahman Uzun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu şekilde seslendi:

"Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklarla mücadele edilsin, ülke 5 yıl düzgün yönetilsin diye sana oy verdik. 1 ay sonra her şeye zam. Aga ekonomi kötü olabilir de bunun faturasını bize ödetme.”