Zehir alarmı... Onlarca ürün sınırdan döndü: Avrupa’nın reddettiği gıda Türkiye’nin sofrasında mı?

Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verileri, Türkiye’nin tarımda karşı karşıya olduğu pestisit sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

2025 yılında Avrupa’ya gıda ihraç eden ülkeler arasında pestisit nedeniyle en çok bildirim alan ikinci ülke Türkiye oldu. 105 ayrı uyarı alan Türkiye’nin ürünlerinin 51’i Avrupa sınırlarından geri çevrildi.

AVRUPA KAPIDAN ÇEVİRDİ

Verilere göre; Avrupa’nın kabul etmediği ürünlerin başında biber geliyor. Sınırdan geri çevrilen 51 ürünün 27’sini biber oluşturdu. Biberi 9 bildirimle domates, 5 bildirimle nar izledi. Ayrıca limon, asma yaprağı, armut, greyfurt, mandalina ve şeftalide de pestisit kalıntıları nedeniyle geri çevirme kararları verildi.

BİBERDE YASAKLI MADDE ŞOKU

En dikkat çekici tablo ise, biberde ortaya çıktı. Avrupa Birliği kayıtlarına göre; geri çevrilen 27 biber partisinin 8’inde, Türkiye’de biberde kullanımı yasak olan “Formetanate” isimli son derece toksik etken madde tespit edildi.

Uzmanlar bu maddenin sinir sistemi üzerinde etkili olduğunu, yüksek dozlarda ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor.

ZEHİRLİ BİBER AVRUPA’YA GİREMEDİ

Türkiye’den İsveç’e gönderilen taze biberlerde ise, güvenli limitlerin 158 katı pirimiphos-methyl, 22 katı cyflumetofen ve 2 katı flonicamid tespit edildiği bildirildi. Son aylarda Avrupa Birliği’nin RASFF kayıtlarında Türk biberlerine ilişkin çok sayıda pestisit alarmı yer aldı.

İHRACATTA KIRMIZI KART GÖREN ÜRÜNLER

•Biber: 27 geri çevirme

•Domates: 9 geri çevirme

•Nar: 5 geri çevirme

•Limon: 4 geri çevirme

•Asma yaprağı: 2 geri çevirme

•Armut: 1 geri çevirme

•Greyfurt: 1 geri çevirme

•Mandalina: 1 geri çevirme

•Şeftali: 1 geri çevirme

SADECE PESTİSİT DEĞİL

Sorun yalnızca sebze ve meyvelerle sınırlı değil. Son dönemde Avrupa Birliği kayıtlarında Türkiye’den ihraç edilen kuru incir ve Antep fıstığında aflatoksin ve okratoksin uyarıları da dikkat çekti. Uzmanlar özellikle küf kaynaklı bu toksinlerin uzun süreli maruziyette ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine işaret ediyor.