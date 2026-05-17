Zeydan Karalar'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Zeydan Karalar, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karalar önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini ve sağlığının yerinde olduğunu duyurdu. Karalar ayrıca sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE"

Karalar'ın X hesabından konu hakkında yaptığı paylaşım şöyle:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."