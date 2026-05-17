17.05.2026 00:08:00
ANKA
Zeydan Karalar'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, daha önce planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Zeydan Karalar, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karalar önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini ve sağlığının yerinde olduğunu duyurdu. Karalar ayrıca sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

"İYİYİM, SAĞLIĞIM YERİNDE"

Karalar'ın X hesabından konu hakkında yaptığı paylaşım şöyle:

"Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'göreve iade' açıklaması
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'göreve iade' açıklaması Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana’da çok güzel işler yapmış, Adana’yı başka bir yerden alıp ileriye taşımış bir belediye başkanının görevde olmaması hem Adana için sıkıntı ve kayıp hem Adanalılar için kayıp hem de ülke için kayıp. Tutukluluk ortadan kalktığına göre benim göreve dönmem gerekiyor" dedi.
Zeydan Karalar'dan görevden uzaklaştırma kararının 2 ay daha uzatılmasına tepki: 'Bu, Adana'yı cezalandırmak'
Zeydan Karalar'dan görevden uzaklaştırma kararının 2 ay daha uzatılmasına tepki: 'Bu, Adana'yı cezalandırmak' Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının iki ay daha uzatılmasına tepki gösterdi. Karalar, “Bizim iki ay iki ay görevden uzaklaştırılmamız tutukluluğumuza bağlıydı. Tutukluluk bittikten sonra benim normal şartlarda göreve iade edilmem lazım” dedi.
Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi
Zeydan Karalar'dan 'Vahap Seçer' açıklaması: Gerginlik iddiasına yanıt verdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile TBB seçimleri için gerginlik yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.