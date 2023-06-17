Zeydan Karalar'dan Saimbeyli ve Feke’ye ziyaret: 'Üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 17.06.2023 - 17:44

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke ilçelerindeki ziyaret ve açılışlara katıldı. Açılışı yapılmış ancak yıllardır hizmete giremeyen Saimbeyli Mezbahanesi'nin hizmete başlaması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi tören düzenledi.

Törene siyasiler, muhtarlar, üreticiler, bürokratlar, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve yurttaşlar katıldı.

"HALKA HİZMET VERİLSİN İSTEDİK"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iç donanımı yeniden sağlanan tesisin halkın hizmetine sunulmasından dolayı mutluluk yaşadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Açılışı yapılan ama bir türlü hizmete giremeyen tesisi, Saimbeyli Belediye Başkanımızdan bize devretmesini istedik. Çürümesin, halka hizmet verilsin istedik. O da bize devretti ve biz eksiklerini tamamlayarak işletmeye açıyoruz. Burada Saimbeylili bazı kardeşlerimiz ekmek yiyecek. Kaçak kesimin sağlıklı olup olmadığını bilme şansımız yok. Mezbahanedi veterinerler büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlıklı olup olmadığını kontrol ettikten sonra kesim yapılacak. Daha önce başlatan ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Burası 3 ilçeden ve çevre köylerden yaklaşık 45 bin nüfusa hizmet edecek bir tesis"

Hangi köyün, ilçenin, kendilerine ne kadar oy verdiğine bakmadan insan olan her yere hizmet götürdüklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, siyasetin de genelde ve yerelde ayrıştırma dilinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Saimbeyli’ye çok hizmet yapıldığını ve daha fazlasının yapılacağını vurgulayan Karalar, asfalttan suya, üreticinin desteklenmesinden taziyeevine kadar yoğun hizmetin süreceğini söyledi.

BEYPINARI KÖYÜ’NDE TAZİYEEVİ AÇILIŞI

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Saimbeyli ilçesinin Beypınarı köyünde halkla buluştu ve köy sakinleriyle sohbet etti. Halkın yoğun sevgi ve ilgi gösterdiği Başkan Zeydan Karalar, Saimbeyli ilçesi Beypınarı köyünde Taziyeevinin açılışını gerçekleştirdi.

KADIN ÇİFTÇİLER KOOP AÇILIŞI VE LAVANTA YAĞI DAMITMA TESİSİ TEMELİ

Başkan Zeydan Karalar, Saimbeyli’nin ardından Feke ilçesine geçti ve S.S. Tapaneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kooperatifi'nin açılışını yaptı. Karalar, ardından Lavanta Yağı Damıtma Tesisi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kadınlardan güç aldıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Feke’ye ve Tapan bölgesine yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Lavanta’nın endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesinin önemine değinen Karalar, bundan sonra da bölge halkının yüzünü güldürecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

"YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karalar, “Üreticilerimize her türlü desteği vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimizle üreticilerimize destek oluyoruz” diye konuştu.