Zeytinburnu açıklarında gemi yoğunluğu
Zeytinburnu açıklarında gemi yoğunluğu dikkat çekiyor.
Zeytinburnu açıklarına demirleyen çok sayıda gemi dikkat çekiyor.
Gemilerden bir bölümü boğazdan geçiş için bir bölümü arıza yaptığı için bir bölümü ise onarım için bekliyor. Gemilerin bazılarının ise icradan satılık olduğu için aylardır burada olduğu kaydedildi.
Bekleyen gemiler havadan görüntülendi.
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