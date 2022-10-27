Zeytinburnu açıklarında gemi yoğunluğu

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:50

Zeytinburnu açıklarına demirleyen çok sayıda gemi dikkat çekiyor.

Gemilerden bir bölümü boğazdan geçiş için bir bölümü arıza yaptığı için bir bölümü ise onarım için bekliyor. Gemilerin bazılarının ise icradan satılık olduğu için aylardır burada olduğu kaydedildi.

Bekleyen gemiler havadan görüntülendi.