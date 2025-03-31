Zeytinburnu'nda silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 16:01

Olay, dün öğlen saatlerinde Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti. Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Zeytinburnu #kavga #silahlı kavga

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