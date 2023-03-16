Zeytinburnu'nda şüpheli ölüm: Evinde cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:12

İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde sabah saatlerinde iddialara göre, 28 yaşındaki Nurcan G., dün akşam arkadaşının evine geldi. 2 erkekle beraber eve giren kadın, sabah çıplak ve hareketsiz şekilde odada yatarken bulundu. Evde bulunan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadınla aynı evde olan arkadaşlarının ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kadının şüpheli ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

"UYUŞTURUCU SATIYORLARDI" İDDİASI

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ramazan Koçviran, “Burada birinci katta 2-3 tane arkadaş uyuşturucu satıyorlardı. Kadın bazen buraya geliyordu. Biz de görüyorduk. Pencereye doğru ‘Apo ağabey’ diye bağırıyordu. Binaya doğru gidiyordu. İçip çıkıyordu herhalde. Dün gece de 3 kişi geldiler. 2 erkekle beraber ölen kadın geldi. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini bulmuşlar” dedi.



