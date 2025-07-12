Zeytinlikler için direnen köylülerden kamuoyuna açık mektup

Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören kanun teklifine karşı Ankara’da Cemal Süreyya Parkı’nda eylem yapan ve nöbet tutan köylüler, “kamuoyuna açık mektup” başlığıyla açıklama yaptı.

"Bizler bu ülkenin köylüleriyiz. Çiftçilik, hayvancılık yaparız" denilen mektupta, 3 Temmuz tarihinden bu yana Ankara'da Cemal Süreyya Parkı’nda yapılan eyleme dikkat çekildi.

Harmanları ve hayvanlarını geride bıraktıkları ifade edilen mektupta, 13 Haziran'da Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin "Bizim için özetle bu tasarı biz köylülerin yaşadığı toprakları madencilik faaliyetlerine açıyor. Orman, mera ve zeytinliklerimizin korunmasını sağlayan diğer yasaları delip geçiyor. İşin özü, bu yasa geçerse, maden şirketleri istediği için topraklarımıza el konulacak. Zeytinlerimiz, köylerimiz zorla taşınacak. Bizleri göç etmeye zorlayacaklar" denildi.

Kanun teklifiyle ormanların, zeytinliklerin, meraların ve su kaynaklarının yok edileceği belirtilen mektupta, "13 Haziran’dan beri yüzlerce köylü dört defa Ankara’ya geldik, taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık, görüşmeler yaptık, derdimizi anlattık, yasayı istemediğimizi, razı olmadığımızı ifade ettik. Çaresiz kaldık. Nöbete başladık. Çünkü bu tasarı geçerse başımıza gelecekleri biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

“SESİMİZİ DUYURMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Yasa teklifi geri çekilene kadar nöbete devam edileceği vurgulanan mektupta, siyasi partilere ve kamuoyuna çağrıda bulunularak, şöyle denildi:

"Parti ayrımı olmaksızın tüm vekillerimizden sesimizi duymasını, bizleri görmesini istiyoruz. Tüm vekillerimizle görüşmeye, sözümüzü ifade etmeye hazırız. Tasarıyı Meclis’e sunan vekillerimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden yasa tasarısını geri çekmelerini istiyoruz. Tüm siyasi parti temsilcilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini nöbet alanımızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Bizleri dinlemenizi istiyoruz.

Tüm herkesten sosyal medyada paylaşımlar yaparak, eşinize dostunuza komşunuza anlatarak bu haklı sesi yaygınlaştırmanızı istiyoruz. Tüm yurttaşlardan, üyesi oldukları partilerin yöneticilerine taleplerimizi sahiplendiklerini ve bu yönde bir tutum alınmasını beklediklerini ifade etmelerini istiyoruz.

Madenlerden etkilenen bölgelerin yöre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yerel örgütleri taleplerimizi sahiplenmeye ve sesimizi duyurmaya çağırıyoruz.

MECLİS ÖNÜNDEKİ BULUŞMAYA DAVET!

Ankara’da bulunmayıp bizlere destek olmak isteyen tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenciler, emekliler; kısacası tüm yurttaşlardan bulundukları yerlerde sesimizi duyurmak için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. 'MadenYasasınıGeriÇek' içeriğiyle yapacağınız her türlü çalışma bize destek olacaktır.

Tüm taleplerimize rağmen vekillerimiz bizi görmez de bu yasa tasarısını Meclis Genel Kuruluna getirirse, o gün memleketimizin tüm köylüleri başta olmak üzere; havasını, suyunu, toprağını seven tüm yurttaşları tekrardan meclis önünde yapacağımız buluşmaya kitlesel olarak katılmaya çağırıyoruz."