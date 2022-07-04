Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kayboldu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:01

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz Pazar günü saat 06.00 sıralarında zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Turhan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan’ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi’nden denize girdiği belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ile dalgıçlar deniz yüzeyinde ve altında arama çalışması başlatırken, polis ekipleri de karadan çalışmalara destek verdi.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Havadan da destek verilen arama çalışmaları sürüyor.