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Zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu, 3 asker yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:24
Zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. 

İddiaya göre, kırsal Aslanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken arka lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıktı. Takla atarak pamuk tarlasında düz duran araçtaki 3 asker yaralandı. 

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan askerler tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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