Zodyak botla kaza yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlıklarıyla ilgili son durum...

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:57

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:58

Yunanistan'da bindikleri zodyak botla deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi devam ediyor.

Çift ilk müdahale sonrasında Bodrum'a getirilmiş, ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Esas Holding'den ilk yapılan açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri yer almıştı.

DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

En son gelen açıklamaya göre; Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve titizlikle takip edildiği belirtildi.

Yoğun bakımda tutulan çiftin sağlık durumlarıyla ilgili yapılan son açıklamada, tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.

Esas Holding'ten yapılan son açıklama şu şekilde:

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgilendirme Esas Holding ve Doğan Holding tarafından paylaşılmaya devam edilecektir. pic.twitter.com/U5SjX8fQbk — ESAS HOLDING (@HoldingEsas) August 27, 2023

HASTANE ZİYARETLERİ DEVAM ETTİ

Sabancı çiftinin tedavilerinin 3. gününde hastane ziyaretleri de devam etti. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, önceki gün Sabancı çiftini ziyaret etti.

Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çifti ile oğulları ziyarete gelen isimler arasındaydı.

Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı. İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.