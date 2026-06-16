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Zonguldak'ta 3 gündür aranıyordu: Çalılık alanda ölü bulundu

Zonguldak'ta 3 gündür aranıyordu: Çalılık alanda ölü bulundu

16.06.2026 14:42:00
Güncellenme:
İHA
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Zonguldak'ta 3 gündür aranıyordu: Çalılık alanda ölü bulundu

Çaycuma ilçesinde üç gündür haber alınamayan 33 yaşındaki Göksel Gedikli, çalılık alanda ölü bulundu. Gedikli'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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Ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Göksel Gedikli'den (33) 3 gündür süredir haber alınamıyordu.

Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sürerken; Gedikli, Gemiciler Mahallesi'nde bulunan çalılık bir alanda yurttaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cenazeyi otopsi yapılmak üzere morga kaldırdı.

Göksel Gedikli'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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