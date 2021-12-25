Zonguldak'ta gözleri oyulmuş sokak köpeği bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sokak köpeği iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere barınakta koruma altına alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir sokak köpeği, iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Yurttaşların haber verdiği Alaplı Belediyesi ekipleri, köpeği teslim alarak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Alaplı Kaymakamlığı'nın ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, sosyal medya hesabında duruma tepki göstererek, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım köpeği belediyeye getirdikleri andan itibaren şoktayım. Köpeğin iki gözü de kızgın dağlanmış ve oyulmuş. Bunu yapan insan olamaz" ifadelerini kullandı.
Alaplılılar bunu yapanların bir an önce bulunması için sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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