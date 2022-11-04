Zonguldak'ta okulda zehirlenen 22 öğrenciden 11'i taburcu edildi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrenci hastaneye başvurdu. Yatarak tedavi gören 22 öğrenciden 11’i taburcu edildi.
Zonguldak Çaycuma'da taşımalı sistemle eğitim gören 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, yedikleri yemek sonrası karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerin bir kısmı ayakta tedavi edilirken, yatarak tedavi gören 22 öğrenciden 11’i de taburcu edildi. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, hastanede yatan 22 çocuğa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
"GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIYOR"
Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Merdivan eşliğinde yaptığı ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Göze, “Toplam 183 öğrencinin acil servise başvurduğu öğrenilirken, 22 öğrencinin yatışı yapılarak tedavileri devam ediyor. 2 tanesinin durumu diğerlerine göre ciddi. Geriye kalanlar bugün taburcu edilir diye düşünüyoruz. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılıyor. Ona göre bir çalışma yapılacak. Temel şikayetler yenilen gıdalar ile ilgili, tavuk, makarna vb. gibi. Şu an herhangi bir analiz sonucu yok. Çevre hastanelere sevk edilen öğrenci de yok. Zaten yatışı yapılan öğrenciler tedbir amaçlı burada. Çok ciddi sorun yok, durumları iyi” dedi.
Sabah saatlerinde hastaneye gelen öğrenciler, mide bulantısından dolayı hastaneye geldiklerini söyleyerek, "Yediğimiz yemeklerden zehirlendik. Mide bulantısı, ishal belirtisi üzerine sabah hastaneye geldik. Şimdi tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Şu an durumumuz iyi" dediler.
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