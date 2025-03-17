Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Etiketler: #zonguldak #Ruhsat #maden
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Dev operasyonda yeni gelişme!
- 'Benden başka başkan istiyorsan gülümse'