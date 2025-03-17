Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:26

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.


Etiketler: #zonguldak #Ruhsat #maden

İlgili Haberler

Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
Ruhsatsız maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi

Ruhsatsız maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler