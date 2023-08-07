Zonguldak'ta taksi, otomobile çarptı: 10 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki kavşakta taksinin otomobile çarptığı kazada 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:37
Zonguldak'ta taksi, otomobile çarptı: 10 yaralı
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Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Açık Çarşı Kavşağı'nda, gece saatlerinde kavşaktan dönüş yapan Atılgan D. (21) idaresindeki 67 ED 030 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Dursun Ege E. (20) idaresindeki 67 T 5053 plakalı taksi çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 2 sürücü, 2 taksi yolcusu ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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