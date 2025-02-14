Zorla alıkoydukları kadını darb eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da bir kadını zorla alıkoyarak evde darbeden 2 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zorla alıkoydukları kadını darb eden 2 şüpheli gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 20:49

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da 13 Şubat Perşembe günü bir kadının, 2 kişi tarafından ev içerisinde darp edildiği görüntüler medyaya yansımıştı. Bu görüntülerin üzerine harekete polis ekipleri bugün yaptıkları operasyonda kadını darp eden 1’i kadın 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ankara #gözaltı

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