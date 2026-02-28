Züber'den açıklama: Nailcan Kurt ve Murathan Kurt'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 11:21:00
Haber Merkezi
Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, yapılan tüm resmi analizlerin temiz çıktığını duyurdu.

Sağlıklı atıştırmalık sektörünün önde gelen yerli markalarından olan Züber'in sahipleri Nailcan Kurt veMurathan Kurt’un 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek uyuşturucu testi de yapılan Nailcan Kurt ve Murathan Kurt’un sonuçları paylaşıldı.

"HİÇBİR UYUŞTURUCU YA DA UYARICI MADDE BULUNMAMIŞTIR"

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tüm resmi kontrollerin sonucunda testlerin negatif çıktığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

