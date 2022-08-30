Zurna ustaları Muğla ZurnaZen Festivali'nde sahne alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü kapılarını açacak. Menteşe, Milas, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenecek olan Zurnazen Festivali’nde 15 zurna üstadı sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 13:15
Zurna ustaları Muğla ZurnaZen Festivali'nde sahne alacak
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya’da ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivaline 11’i Türk 2’si yabancı toplam 13 zurna üstadı katılacak. Festivalde konuk sanatçı olarak Menteşe ayağında Selçuk Balcı, Fethiye ayağında Rubato sahne alacak.

DÜNYA’DA SADECE MUĞLA’DA YAPILIYOR

Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 5 Eylül Pazartesi günü Milas Atapark Meydanı’na başlayacak. Festival 6 Eylül salı günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül çarşamba günü Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek. Dört gün sürecek Uluslararası ZurnaZen Festivalinin sanat yönetmenliğini ise Ünal Yürük yapacak.


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